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Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению

Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению на юге страны. В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что Вооруженные силы (ВСУ) уже ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку», — отметил замглавы ГУР, добавив, что перед военнослужащими стоит задача раскрыть намерения России для разработки Генштабом действий сил обороны. По словам Скибицкого, для осуществления поставленных целей разведчики привлекают все имеющиеся силы и средства.

«Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе украинского президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. «Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны», — отметил глава украинского ведомства. Он уточнил, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией страны, полицией и пограничной службой.

При этом бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива усомнился в возможности контрнаступления украинских войск на юге страны. «Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?» — спросил экс-депутат, добавив, что остатки армии ВСУ погибают, «превращаясь в удобрение».

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Варвара Кошечкина
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