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Минобороны Украины заявило о больших потерях ВСУ

Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, армия страны истощена, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

По словам главы ведомства, необходимо заменить украинские подразделения, произвести перестановки. Резников не стал называть точное количество погибших и раненых. Министр призвал разработать новую оперативную стратегию.

Изменились правила игры

1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери армии составляют 60-100 погибших солдат и до 500 раненых. Министерство обороны России заявило о потерях в конце марта (1351 погибший, 3825 раненых)

Глава военного ведомства рассказал, что украинской армии нужно еще больше западного оружия. По его словам, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для украинских войск. Из-за изменений в характере боевых действий теперь армия Украины нуждается в дальнобойных артиллерийских установках.

Резников попросил западных партнеров поставить Киеву больше реактивных систем залпового огня (РСЗО) с радиусом действия от 150 километров.

Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию

Алексей Резниковминистр обороны Украины

Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что «правила игры» изменили американские дальнобойные РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Резников считает, что сейчас таких вооружений недостаточно, поэтому их «нужно больше и срочно». Кроме того, министр пожаловался, что у дронов, которые уже привезли из США, отсутствует программное обеспечение, предотвращающее «глушение».

Поставки оружия

США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием на фоне продолжающейся в стране с 24 февраля специальной военной операции. Кремль неоднократно указывал на то, что поставками оружия Запад лишь затягивает конфликт.

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Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что американские РСЗО не будут использоваться для целей на территории России, в Кремле заявили, что не верят заявлениям Киева.

Ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

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