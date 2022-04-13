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МИД назвал законными военными целями транспорт с оружием США и НАТО на Украине

Россия рассматривает транспорт с оружием США и НАТО на Украине как военные цели

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Транспорт США и НАТО, доставляющий оружие на Украину, будет рассматриваться Россией как законная военная цель ВС РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — сказал дипломат.

9 марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предостерег Россию от нападения на линии снабжения Украины. Он заявил, что любое нападение России на линии снабжения стран-участников НАТО, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, приведет к срабатыванию пункта о самообороне.

Ранее Министерство обороны США отчиталось о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя Пентагона, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.

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Виктория Кондратьева
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