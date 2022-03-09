Столтенберг предостерег Россию от нападения на линии снабжения Украины

В НАТО заявили о срабатывании пункта о самообороне в случае нападения на линии снабжения

Любое нападение России на линии снабжения стран-участников НАТО, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, приведет к срабатыванию пункта о самообороне. Об этом в интервью CBC заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. (...) Если произойдет нападение на любую территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5», — предостерег глава альянса.

Согласно статье 5 учредительного договора НАТО, нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов. «Я абсолютно убежден, что президент [России Владимир] Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Столтенберг, отметив, что альянс четко различает линии поставки внутри Украины от действующих за ее пределами.

Ранее глава НАТО заявил, что альянс должен сделать все возможное, чтобы обострение на Украине ограничилось территорией страны. По его словам, военный блок несет ответственность за «каждый дюйм территории альянса» и обязан защитить страны-члены, граничащие с Украиной.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.