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Генсек НАТО заявил о необходимости ограничить конфликт территорией Украины

Столтенберг заявил, что конфликт на Украине не должен перекинуться на соседей

Фото: Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен сделать все возможное, чтобы обострение на Украине ограничилось территорией страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО несет ответственность за «каждый дюйм территории альянса» и обязано защитить страны-члены, граничащие с Украиной.

Он добавил, что для этого была существенно увеличена группировка войск в Восточной Европе. Сейчас в регионе в высокой степени готовности развернуты 130 самолетов и свыше 200 кораблей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «охладел» у вопросу о вступлении страны в НАТО. по его словам, альянс дал понять, что не желает видеть Украину в своем составе, а также избегает конфронтации с Россией.

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Роман Кирьянов
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