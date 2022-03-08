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Зеленский высказался о вопросе вступления Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже давно охладел к вопросу о вступлении своей страны в НАТО. Такое высказывание глава государства сделал в интервью американскому телеканалу ABC.

«В отношении НАТО — я охладел к этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится спорных моментов, конфронтации с Россией. Никогда не хотели быть страной, которая вымаливает что-то на коленях. И никогда не будем такой страной, а я не хочу быть таким президентом», — заявил Зеленский.

Членство Украины в НАТО обсуждалось во внутренней повестке страны с момента объявления Киевом независимости от Москвы. После событий 2014 года, когда на Украине в ходе массовых протестов сменилась власть, новые лидеры страны выбрали курс на сближение с Североатлантическим альянсом. После начала российской спецоперации Зеленский резко раскритиковал действия НАТО. Украинский президент поставил под сомнение способность альянса защитить даже страны-члены организации.

Евгений Шульгин
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