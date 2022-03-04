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Зеленский усомнился в способности НАТО защитить кого-либо

Президент Зеленский выразил сомнение, что НАТО может защитить входящие в альянс страны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе страны, входящие в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, украинский лидер назвал прошедшую в Брюсселе встречу глав МИД стран НАТО слабой и растерянной из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

Ранее Зеленский заявил, что если НАТО не хочет принимать Украину в свои ряды, для нее придется предоставить гарантии безопасности. Он назвал это положение главным условием для отказа от вступления в блок. Украинский лидер подчеркнул, что такие гарантии обязательно должны быть закреплены юридически.

Ксения Назарова
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