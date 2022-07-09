Россия уличила США в затягивании конфликта на Украине

Посольство России: поставляя Киеву РСЗО HIMARS, США желают затянуть конфликт любой ценой

Посольство России в США уличило Вашингтон в безудержном желании затянуть конфликт на Украине любой ценой. Таким образом дипмиссия прокомментировала решение американских властей предоставить Киеву новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Telegram.

В российском представительстве выразили мнение, что подобными действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив способствует новым кровавым преступлениям. В посольстве также отметили, что заявления американских чиновников о том, что военная техника используется в оборонительных целях, несостоятельны. В частности, в публикации обращается внимание на то, что ВСУ «наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка».

Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В том числе Киев получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

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