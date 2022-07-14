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В офисе Зеленского признали превосходство российской армии над украинской

Советник главы офиса Зеленского Арестович: армия России превосходит ВСУ по двум параметрам

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по двум параметрам, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

Политик признал, что украинская армия не может продвинуться из-за ряда причин — не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронированных машин. «Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — уточнил он.

Представитель украинской администрации считает, что при получении нового вооружения Украина сможет перейти к контрнаступлению.

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В июле министерство обороны Украины сообщило о больших потерях среди своих военнослужащих. Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что армия несет большие потери и истощена. По его словам, необходимо заменить подразделения, произвести перестановки.

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Марина Совина
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