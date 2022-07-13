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В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

Советник главы офиса Зеленского Арестович: для контрнаступления ВСУ нужна бронетехника

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Для перехода украинских войск к контрнаступлению нужны бронированные машины, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

Он признал, что российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по двум параметрам. «По количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил он.

Представитель администрации назвал условия, при которых украинские военные смогут перейти к контрнаступлению. «Нам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин», — подчеркнул он.

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Арестович добавил, что украинская сторона нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает. После того как бронетехника поступит в части ВСУ, «замкнется контур» и Украина будет готова к контрнаступлению, уверен он.

При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери, армия страны истощена.

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Марина Совина
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