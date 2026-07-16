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12:55, 16 июля 2026Россия

В России назвали три направления удара для изоляции Украины

Кнутов: Для лишения ВСУ снабжения надо ударить по трем направлениям
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Для лишения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжения надо ударить по трем направлениям. Таким мнением поделился военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Его слова приводит «Царьград».

Как считает Кнутов, в случае решения применения оружия массового поражения удары должны быть нанесены по командным центрам, аэродрому в Староконстантинове и Бескидскому тоннелю в Карпатах, через который украинская армия получает все необходимое. При этом самого президента Украины Владимира Зеленского, уверен военэксперт, спрячут в Европе.

«Идеально, если эти боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб. То есть они зарываются под землю, там происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и так далее», — указал Кнутов.

В таком случае, пояснил полковник, на поверхности будет минимум радиации.

Ранее Кнутов заявил, что Россия может начать «рельсовую войну» для изоляции Украины в ответ на передачу Киеву лицензий по производству французских ракет SCALP.

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