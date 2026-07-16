В России назвали три направления удара для изоляции Украины

Кнутов: Для лишения ВСУ снабжения надо ударить по трем направлениям

Для лишения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжения надо ударить по трем направлениям. Таким мнением поделился военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Его слова приводит «Царьград».

Как считает Кнутов, в случае решения применения оружия массового поражения удары должны быть нанесены по командным центрам, аэродрому в Староконстантинове и Бескидскому тоннелю в Карпатах, через который украинская армия получает все необходимое. При этом самого президента Украины Владимира Зеленского, уверен военэксперт, спрячут в Европе.

«Идеально, если эти боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб. То есть они зарываются под землю, там происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и так далее», — указал Кнутов.

В таком случае, пояснил полковник, на поверхности будет минимум радиации.

Ранее Кнутов заявил, что Россия может начать «рельсовую войну» для изоляции Украины в ответ на передачу Киеву лицензий по производству французских ракет SCALP.