Раскрыт возможный ответ России на передачу Украине лицензий по производству ракет SCALP

Военэксперт Кнутов: Россия может начать «рельсовую войну» для изоляции Украины

Россия может начать «рельсовую войну» для изоляции Украины в ответ на передачу Киеву лицензий по производству французских ракет SCALP. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит News.ru.

Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны советские партизаны проводили операцию «Рельсовая война». Они выводили из строя железнодорожные пути, что сказывалось на боеспособности немецких войск.

«Сейчас такую же «рельсовую войну», мне кажется, мы должны начать на территории Украины с помощью наших беспилотников. Условно выбираются основные магистрали, и по ним ведется работа. В результате то оружие, которое будет производиться в Европе, не сможет дойти до ВСУ либо будет поставляться в ограниченных количества», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина может получить от Парижа разрешение на производство высокоточных управляемых боеприпасов серии AASM Hammer и крылатых ракет SCALP