Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о потерях и истощении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о потерях и истощении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью с ним опубликовало издание The Wall Street Journal.

Резников пояснил, что эти проблемы свидетельствуют о необходимости поставок нового оружия от партнеров Украины, в том числе бронетехники и беспилотников. «Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — сказал он.

По словам Резникова, Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки. Он отметил, что ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW в настоящее время не являются приоритетной техникой.

Ранее министр обороны оценил численность войск Украины — по его словам, в состав армии страны входят более миллиона человек. Больше всего людей находится в составе ВСУ — 700 тысяч. В Национальной полиции служат до 100 тысяч человек, в Нацгвардии — до 90 тысяч. Также на Украине около 60 тысяч пограничников.