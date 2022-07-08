На Украине оценили численность своих войск

Глава Минобороны Украины Резников заявил о миллионе человек в составе украинской армии

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность войск республики — по его словам, в состав армии страны входят более миллиона человек. Его цитирует РИА Новости.

Как заявил глава Минобороны, больше всего людей находится в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 700 тысяч. В Национальной полиции служат до 100 тысяч человек, в Нацгвардии — до 90 тысяч. Также на Украине около 60 тысяч пограничников.

Ранее офицер ВСУ, который находится в госпитале из-за осколочного ранения, рассказал о больших потерях в украинской армии и низком моральном духе бойцов. Главной проблемой для ВСУ он назвал российские танки и артиллерию, так как против огневой мощи России у Украины нет ответа. При этом поставляемых с Запада вооружений войскам не хватает.