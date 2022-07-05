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Офицер ВСУ рассказал о потерях в украинской армии и низком моральном духе бойцов

Офицер Миллер заявил, что главной проблемой ВСУ являются российские танки и артиллерия

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится в госпитале из-за осколочного ранения, в разговоре с журналистом Politico Кристофером Миллером рассказал о потерях в украинской армии и низком моральном духе бойцов. Выдержку из переписки последний опубликовал в Twitter.

По словам военного, еще три недели назад в его части, которая находится к северу от Попасной в Луганской народной области (ЛНР) было 60 солдат, сейчас — 20. Главной проблемой для ВСУ он назвал российские танки и артиллерию, так как против огневой мощи России у Украины нет ответа, а поставляемых с Запада вооружений критически не хватает.

«Он [украинский офицер] рассказал, что поражение и потеря Луганской области деморализуют. Его рота была на фронте в Донбассе еще задолго до 24 февраля и ни разу не отводилась на отдых. Только раненые получают передышку, заявил он», — подчеркнул Миллер.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики. Накануне союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.

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Варвара Кошечкина
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