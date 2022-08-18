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Минобороны спрогнозировало последствия для Европы в случае аварии на ЗАЭС

Минобороны заявило, что радиоактивные вещества с ЗАЭС в случае аварии накроют Скандинавию

Фото: РИА Новости

В случае, если при провокации Киева на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет выброс 25 процентов содержимого хотя бы одного реактора, радиоактивные вещества накроют Прибалтику и Скандинавский полуостров. Такое последствие действий Украины на ЗАЭС спрогнозировали в Минобороны России, передает ТАСС.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов представил карту с прогнозируемым распределением радиации в случае выброса с территории АЭС. В частности, он предупредил, что радионуклиды также накроют территории Польши, Германии, Словакии, Румынии и Молдавии.

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В Минобороны также предупредили, что действия Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В случае аварии на украинской АЭС может начаться массовая миграция населения, подчеркнули в ведомстве.

18 августа Минобороны обвинило Киев в подготовке резонансной провокации на Запорожской атомной электростанции во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В результате провокации, по словам Конашенкова, Россию обвинят в создании техногенной катастрофы. Удар планируется нанести с позиций в Никополе, уточнили в министерстве.

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Анастасия Шейкина
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