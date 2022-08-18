В Минобороны допустили повторение «Фукусимы» из-за действий ВСУ

В Минобороны заявили, что из-за действий ВСУ ЗАЭС может повторить судьбу АЭС «Фукусима»

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Повторение истории допустил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Его в четверг, 18 августа, цитирует ТАСС.

По словам представителя военного ведомства, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны. Это, в свою очередь, приведет разрушению реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров.

Если вдруг это произойдет, может начаться массовая миграция населения. Такое ЧП будет иметь даже более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый кризис в Европе. Это подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций, подчеркнул Кириллов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны. В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России сообщал, что Управление по снижению угрозы Минобороны США вывезло с территории Украины национальную коллекцию микроорганизмов.