Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны допустили повторение «Фукусимы» из-за действий ВСУ

В Минобороны заявили, что из-за действий ВСУ ЗАЭС может повторить судьбу АЭС «Фукусима»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: РИА Новости

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Повторение истории допустил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Его в четверг, 18 августа, цитирует ТАСС.

По словам представителя военного ведомства, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны. Это, в свою очередь, приведет разрушению реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров.

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Если вдруг это произойдет, может начаться массовая миграция населения. Такое ЧП будет иметь даже более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый кризис в Европе. Это подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций, подчеркнул Кириллов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны. В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России сообщал, что Управление по снижению угрозы Минобороны США вывезло с территории Украины национальную коллекцию микроорганизмов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны спрогнозировало последствия для Европы в случае аварии на ЗАЭС
Против российского врача возбудили дело о подготовке теракта
Стал известен соперник Ломаченко на турнире в США
Последствия удара по Запорожской АЭС сравнили с Чернобылем
В Европарламенте осудили демонтаж советского памятника в Эстонии
71-летний Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости
В Запорожской области рассказали о плане эвакуации в случае аварии на АЭС
Высадка «вагнеровцев» в Мали создала препятствия немецким солдатам
Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева
Умерщвленной норвежскими властями моржихе Фрейе поставят памятник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.