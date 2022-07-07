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Минобороны заявило о вывезенной американцами с Украины коллекции микроорганизмов

Минобороны заявило, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

США вывезли с территории Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, американцам также удалось организовать на Украине деятельность по оценке биологической обстановки. Кроме того, Соединенные Штаты запустили проекты, в рамках которых проводилось изучение «особо опасных и экономически значимых инфекций», которые способны ухудшить эпидситуацию.

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Константин Лысяков
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