Минобороны заявило о вывезенной американцами с Украины коллекции микроорганизмов

Минобороны заявило, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов

США вывезли с территории Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, американцам также удалось организовать на Украине деятельность по оценке биологической обстановки. Кроме того, Соединенные Штаты запустили проекты, в рамках которых проводилось изучение «особо опасных и экономически значимых инфекций», которые способны ухудшить эпидситуацию.