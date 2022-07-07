Минобороны рассказало о деятельности Пентагона на Украине

Минобороны получило доклад о деятельности подразделения Пентагона DTRA на Украине

Минобороны России получило доклад о деятельности структурного подразделения Пентагона DTRA на Украине. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводит РИА Новости.

«В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году», — сказал Кириллов.

По его словам, доклад является документом для планирования военной и биологической деятельности США на территории Украины. В нем содержатся различные выводы по реализации основных направлений программы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала биолаборатории на Украине риском для мировой безопасности.