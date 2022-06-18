Анна Попова заявила, что биолаборатории на Украине являются риском для безопасности мира

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала биолаборатории на Украине риском для мировой безопасности. Ее слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает РИА Новости.

«То, что вскрылось в результате нахождения специалистов — наших военных — на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира», — констатировала Попова, назвав это абсолютно очевидным выводом. По ее мнению, заявления о том, что работа лабораторий велась во благо украинцев, не соответствуют действительности.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал «мечтой прокурора» разъяснения Вашингтона, в которых фактически содержится признание в осуществлении биологической деятельности на территории бывших советских республик.