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Попова назвала биолаборатории на Украине риском для мировой безопасности

Анна Попова заявила, что биолаборатории на Украине являются риском для безопасности мира
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала биолаборатории на Украине риском для мировой безопасности. Ее слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает РИА Новости.

«То, что вскрылось в результате нахождения специалистов — наших военных — на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира», — констатировала Попова, назвав это абсолютно очевидным выводом. По ее мнению, заявления о том, что работа лабораторий велась во благо украинцев, не соответствуют действительности.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал «мечтой прокурора» разъяснения Вашингтона, в которых фактически содержится признание в осуществлении биологической деятельности на территории бывших советских республик.

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Марина Совина
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