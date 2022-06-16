В Минобороны России обрадовались разъяснениям США о биологической деятельности

Минобороны России назвало разъяснения США о биологической деятельности «мечтой прокурора»

Разъяснения Вашингтона, в которых фактически содержится признание в осуществлении биологической деятельности на территории бывших советских республик, представляет собой «мечту прокурора». Об этом в четверг, 16 июня, заявил журналистам начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, комментируя официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства.

«В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ)», — отметил он.

Вместе с этим в заявлении США отражены особенности реализации в бывших советских республиках «Программы совместного уменьшения угрозы» Нанна — Лугара, одной из задач которой было рекрутирование «тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии» с целью, как отмечалось, «исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями», указал генерал.

Кириллов констатировал, что «в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства».

Начальник Войск РХБЗ также рассказал, что украинские ученые принимали участие в проекте США P-268, целью которого стало создание новых вирусов, переносимых комарами рода Aedes.