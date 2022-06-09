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Пентагон признал факт сотрудничества с биолабораториями на Украине

Пентагон признал факт работы с биолабораториями на Украине по невоенным программам

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Министерство обороны США признало, что на протяжении 20 лет сотрудничало с 46 украинскими биологическими структурами. При этом подчеркивается, что целью этой работы были не военные программы, а биологическая безопасность Украины и улучшение контроля за здоровьем людей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

«США работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных, предоставляя на протяжении прошедших 20 лет поддержку 46 украинским мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний», — говорится в документе.

Также, по данным Пентагона, такие программы были нацелены на «меры по обеспечению безопасности сельского хозяйства».

В ведомстве заверили, что эти украинские объекты «работают как любые другие государственные или частные учреждения здравоохранения и научно-исследовательские лаборатории по всему миру».

В середине мая российские пранкеры Вован и Лексус представили видео с розыгрышем Джорджа Буша-младшего. В ходе беседы с пранкерами политик подтвердил работу биолабораторий Соединенных Штатов на Украине и рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что целью создания биологических лабораторий США является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов. Он также отметил, что Россия давно выражала беспокойство по поводу военно-биологической активности Америки на постсоветском пространстве.

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Марина Совина
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