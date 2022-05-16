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Путин назвал цель создания биолабораторий США на постсоветском пространстве

Путин: целью биолабораторий США на постсоветском пространстве является сбор биоматериала

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Целью создания биологических лабораторий США, которые находятся на постсоветском пространстве, является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Во время выступления на саммите ОДКБ глава государства напомнил, что Россия давно выражала беспокойство по поводу военно-биологической активности Америки на постсоветском пространстве.

«Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», — сказал Путин.

В конце марта Минобороны России показало карту, на которой были отмечены 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах Украины. Ведомство предполагает, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».

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Никита Абрамов
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