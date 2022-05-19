Джордж Буш подтвердил работу биолабораторий США на Украине

Буш в разговоре с Вованом и Лексусом подтвердил работу биолабораторий США на Украине

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» часть своего пранка с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим. В ходе разговора бывший американский лидер подтвердил работу биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Трансляция мероприятия велась на сайте общества «Знание».

Пранкер представился президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил Бушу, что стране удалось сохранить американское «наследие». Он пояснил, что речь идет о финансируемых США биолабораториях и поинтересовался у экс-президента, помнит ли он об этом. Буш ответил утвердительно.

Затем пранкер отметил, что Пентагон финансирует много биолабораторий на постсоветском пространстве и Украине якобы удалось их эвакуировать, чтобы они не достались России. «Хорошо. Да, вы умный парень», — ответил Буш.

Помимо прочего, Бушу напомнили о событиях 2003 года, когда госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН показал пробирку с якобы спорами сибирской язвы. Когда разговор коснулся этой темы, бывший американский лидер занервничал и заявил, что «Зеленский» слишком много «живет прошлым».

Полная запись разговора российских пранкеров с Джорджем Бушем-младшим будет доступна в авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью создания биологических лабораторий США является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов. Он также отметил, что Россия давно выражала беспокойство по поводу военно-биологической активности Америки на постсоветском пространстве.