Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша

Пранкеры Вован и Лексус анонсировали пранк с участием Джорджа Буша — младшего

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим. Анонс пранка они опубликовали в своем Telegram-канале.

Новый пранк с бывшим американским лидером Вован и Лексус представят в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» 19 мая 2022 года.

«Будет очень жарко. Следите внимательно», — анонсировали розыгрыш с участием «президента-ковбоя» пранкеры.

26 марта видеохостинг YouTube заблокировал канал россиян. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Минобороны Великобритании администрации YouTube. Пранкеры сочли удаление канала политическим шагом.

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов. В ходе разговора глава ведомства, в частности, заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.