Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша

Пранкеры Вован и Лексус анонсировали пранк с участием Джорджа Буша — младшего
Джордж Буш

Джордж Буш. Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим. Анонс пранка они опубликовали в своем Telegram-канале.

Новый пранк с бывшим американским лидером Вован и Лексус представят в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» 19 мая 2022 года.

«Будет очень жарко. Следите внимательно», — анонсировали розыгрыш с участием «президента-ковбоя» пранкеры.

26 марта видеохостинг YouTube заблокировал канал россиян. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Минобороны Великобритании администрации YouTube. Пранкеры сочли удаление канала политическим шагом.

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов. В ходе разговора глава ведомства, в частности, заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.