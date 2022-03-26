YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса, разыгравших британских министров

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). При попытке зайти на канал показывается сообщение, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества.

Ранее пранкеры разыграли британского министра иностранных дел Прити Патель. В ходе разговора с якобы главой МИД Украины Денисом Шмыгалем она рассказала об ущемлении прав русских в Великобритании. Также она пообещала, что с помощью сторонников среди ряда африканских и арабских стран, сделает все для того, чтобы усложнить деятельность России в Интерполе.

Кроме того, Вован и Лексус позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В ходе беседы он рассказал, в частности, что Британия заинтересована в вопросе вступления Украины в НАТО.

После этого минобороны Великобритании призвало YouTube удалить опубликованный на платформе пранк. Там просят удалить или заблокировать видеозаписи с разговором, ссылаясь на политику Google и YouTube. Отмечается, что они представляют значительный риск национальной безопасности Великобритании. Также британское минобороны считает, что за подставной звонок ответственна Россия, которая тем самым пыталась «подорвать боевой дух украинцев, борющихся за свободу», и что удаление роликов поможет поддержать Украину.