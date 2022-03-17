Пранкеры позвонили главе Минобороны Британии от лица украинского премьера

Глава Минобороны Британии Уоллес сообщил о звонке пранкера от лица украинского премьера

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пост британского министра в Twitter.

«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», — написал Уоллес.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

На звонок пранкеров пожаловалась также глава британского МВД Прити Пател. По ее словам, инцидент произошел ранее на этой неделе. «Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», — заявила она.

В сентябре 2021 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу отдела Восточной и Юго-Восточной Европы Фонда имени Генриха Белля Вальтера Кауфмана, позвонив ему от имени сторонника Алексея Навального (основатель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Леонида Волкова.

Они попросили Кауфмана помочь с агитацией в преддверии выборов в России, чтобы попасть в Госдуму. В ходе обсуждения они также «пообещали», что смогут «выстроить какие-то кооперации по линии парламентов» в случае, если фейковый Волков попадет в Госдуму.