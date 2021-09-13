Пранкеры позвонили главе фонда из ФРГ и обсудили финансирование Навального

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу отдела Восточной и Юго-Восточной Европы Фонда имени Генриха Белля Вальтера Кауфмана, позвонив ему от имени сторонника Алексея Навального (основатель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Запись беседы опубликована в YouTube.

Пранкеры представились Леонидом Волковым и попросили Кауфмана помочь с агитацией в преддверии выборов в России, чтобы попасть в Госдуму. В ходе обсуждения они также «пообещали», что смогут «выстроить какие-то кооперации по линии парламентов» в случае, если фейковый Волков в Госдуму.

«Это вас, наверное, не удивляет, но мы не можем прямо финансировать электоральную кампанию. Наши средства, которые мы получаем от министерства, они закреплены в конкретных программах», — сказал собеседник из ФРГ. Однако он добавил, что постарается поискать другие источники финансирования «через свои контакты», так как существуют и другие возможности, которые предусмотрены «для таких ситуаций, где контекст очень репрессивен и официальные каналы и формы отчетности не действуют и где нужны неофициальные другие структуры».

Ранее пранкеры разыграли депутата бундестага, одного из лидеров партии «Союз 90 / Зеленые» и бывшего министра Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юргена Триттина, позвонив ему от имени украинского депутата Александра Мережко.