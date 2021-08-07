Главу МИД Швеции уличили в раскрытии гостайны российским пранкерам

Главу МИД Швеции Анн Линде уличили в раскрытии гостайны во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает издание Ttela.

Как отметил обозреватель газеты Руне Ланестранд, в ходе разговора Линде рассказала россиянам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами. Кроме того, министр открыто сказала о том, что деньги шведских налогоплательщиков «по-тихому» переводятся российской оппозиции через третью страну.

«У нас не может быть такого глупого министра иностранных дел, который позволяет так легко обмануть себя и в обычном телефонном разговоре раскрывает государственные тайны, которые в других обстоятельствах засекречены», — написал Ланестранд. Он подчеркнул, что при этом местные политики «почти ежедневно пугают шведов попытками России повлиять на развитие Швеции», и назвал такую ситуацию лицемерием.

Российские пранкеры позвонили шведскому министру в конце июля. Они представились Юлией Навальной, женой оппозиционера Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) и его помощником Леонидом Волковым. В ходе разговора Линде допустила финансовую помощь российской оппозиции со стороны Швеции возможна, но подчеркнула, что об этом нужно говорить не по телефону и не с ней. После этого депутат риксдага Бьёрн Сёдер заявил, что разговор пранкеров с Анн Линде обнажил проблемы с безопасностью в шведском МИД.