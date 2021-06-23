Пранкеры позвонили британским парламентариям от имени соратника Навального

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли британских парламентариев Криса Брайанта и Тома Тугендхата, позвонив им от имени Леонида Волкова — бывшего главы сети региональных штабов Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Запись переговоров опубликована на YouTube.

Представившийся сторонником Навального Лексус общался в основном с Брайантом. Пранкер заявил, что ситуация между Россией, Великобританией и США выглядит «реально напряженной». При этом позицию США он назвал более сильной. Автор розыгрыша также затронул тему того, что Навального нередко обвиняют в национализме.

«Да, конечно, Алексей был националистом. Но это было в 2005-м, так что это было очень давно. Да, мы были националистами, мы ловили некоторых африканцев, мигрантов и геев. Это было в нашем прошлом, но сейчас все поменялось, мы более либеральные», — заявил фейковый Волков.

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Брайант с пониманием отнесся к услышанной информации и сказал, что неоднократно встречался с Навальным. Он добавил, что является геем и этот факт не смущал его собеседника. Подставной Волков ответил, что тоже принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Позже он смешал в кадре скотч с колой и выпил напиток за здоровье королевы. Решение поднять бокал мужчина объяснил усталостью от борьбы с ботами в Twitter.

Пранкер рассказал Брайанту о новой стратегии, которая должна «заставить Путина слушать». После этого он взял в руки лазерную указку и направил луч в камеру со словами «мы их ослепим». В следующий момент фейковый Волков подобрал со стола резинового утенка и начал резать его ножом. Парламентарий ответил ему, что «сделает все» ради поддержки российской оппозиции, и попросил собеседника сообщать ему об «особых вещах», которые Брайанту необходимо знать.

В конце разговора пранкер от лица Волкова попросил у британского парламентария деньги на организацию протестов. Брайант ответил, что инвестиции от иностранного государства негативно скажутся на имидже команды Навального. Он добавил, что у него нет денег, после чего подставной Волков назвал его бомжом и лжецом.

«Мы тратим деньги прямо на наше оппозиционное движение и на Gucci. Мы покупаем оружие, как это. Я купил его у специального фонда в США... И ты мне сейчас говоришь, что у тебя нет денег? Ты лжец, мистер Брайант!» — сказал пранкер, показав собеседнику автоматическую винтовку. После этого Брайант сказал, что ему нужно идти, и повесил трубку.