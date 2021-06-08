Российские пранкеры позвонили литовскому депутату от имени соратника Навального

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) притворились Леонидом Волковым, возглавляющим сеть региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). От его имени они позвонили председателю литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантасу Павиленису. Запись их беседы опубликована на YouTube.

В разговоре с фейковым Волковым депутат порассуждал о «демократической или европейской России» и о том, какие инструменты необходимы для ее достижения и для «работы против этого режима». «Может, с американцами надо подумать, как эта помощь должна дойти», — сказал он и уточнил, что имеет в виду не только финансовую поддержку. При этом Павиленис констатировал, что никакой стратегии для работы с Россией нет.

Пранкеры спросили у депутата, есть ли у него знакомые среди высокопоставленных чиновников из США. Павиленис похвастался тем, что у него есть связи с конгрессом США — это, по его словам, «больше, чем администрация». Кроме того, он предложил Волкову соединить его с мафией, которая «вторая по силе в Конгрессе». Павиленис также предложил пранкеру, выдававшему себя за соратника Навального, организовать для него поездку в США и свести его с «шайкой», с которой депутат работает «по Белоруссии, Грузии и так далее».

Ранее Вован и Лексус от лица Волкова провели видеоконференцию с представителями международной правозащитной организации Amnesty International. Пранкеры регулярно от чужого имени разыгрывают представителей западных политических и общественных организаций.

В конце января Волкову было предъявлено заочное обвинение по статье 151.2 Уголовного кодекса России («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Волков, пребывающий в Литве, также был объявлен в межгосударственный розыск, но власти страны отказались его задерживать и экстрадировать в Россию.