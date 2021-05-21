Пранкеры притворились Кличко и пообщались с Зеленским

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) притворились мэром Киева Виталием Кличко и пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись разговора опубликована на YouTube.

Пранкеры позвонили украинскому лидеру в полпервого ночи. Лексус от лица Кличко сообщил, что намерен написать заявление об уходе с поста. В ответ на это глава государства заметил, что тот выбрал крайне позднее время для подобных звонков.

«Хочу, чтоб вы меня поняли. Я устал терпеть это. Давление ваше. Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», — заявил пранкер от лица мэра Киева. На это Зеленский ответил, что подобные заявления и обвинения в публичных унижениях — это новость для него.

Затем президент Украины предложил продолжить разговор на следующий день. На это Лексус попросил президента прямо сказать, согласится ли он принять отставку Кличко. «Давайте все-таки до завтра», — ответил Зеленский и прекратил беседу.

Ранее Вован и Лексус притворились бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее помощником и поговорили с руководством NED — «Национального фонда в поддержку демократии» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России).