Пранкеры притворились Тихановской и узнали о грядущих «испытаниях для России»

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) притворились бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее помощником и поговорили с руководством NED — «Национального фонда в поддержку демократии» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России). Запись их беседы опубликована на YouTube.

Президент фонда Карл Гершман рассказал пранкерам о том, что NED внимательно следит за деятельностью российской оппозиции. Это движение, по его мнению, возглавляет Леонид Волков — руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Гершмана, у новой администрации США есть «огромная готовность помочь» российской оппозиции. «Это, конечно, не может не радовать, но России предстоят тяжелые испытания. Они сфокусировались на грядущих выборах в думу в сентябре. Затем будут крайне важные выборы [президента России] в 2024-м», — сказал глава NED.

Во время беседы Гершман также заявил, что в России у фонда есть «очень активная программа по всей стране». Вице-президент NED по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг назвала эту программу очень глубокой и широкой, а также сообщила, что она работает «в провинциях, областях, за пределами Москвы».

В конце разговора пранкеры включили запись голоса президента Белоруссии Александра Лукашенко. Затем подключился человек, назвавший себя майором КГБ Белоруссии и сообщил руководству NED, что они имеют право хранить молчание. После этого пранкеров отключили от беседы.