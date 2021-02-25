Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что провели видеоконференцию с представителями международной правозащитной организации Amnesty International от имени Леонида Волкова, возглавляющего сеть региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Запись разговора опубликована на YouTube.

В конференции приняли участие генсек Amnesty International Джулия Верхаар, директор отделения по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев. Верхаар в том числе поблагодарила прикинувшегося Волковым пранкера за готовность к диалогу и сообщила, что они хотели бы выслушать его позицию относительно того, как дальше действовать в ситуации с Навальным.

Пранкер задал вопрос, как можно вернуть Навальному статус узника совести, которого он был лишен. На это Стразерс сообщила, что решение наделить Навального таким статусом в конце января, вероятно, было поспешным и принесло «больше вреда, чем пользы». Она также рассказала «Волкову», что у нее есть идеи, как «переиграть это решение» в текущей повестке.

Кривошеев в общении с пранкером сообщил, что даже если Amnesty International передумает и вернет Навальному статус узника совести, это не поможет в долгосрочной перспективе. Он предложил сконцентрировать усилия Волкова и организации на том, чтобы добиться пересмотра решения суда в отношении Навального.

Вован и Лексус регулярно звонят от чужого имени представителям западных стран и политических или общественных организаций. Чаще всего они представляются реальными политиками или активистами. В некоторых пранках им помогает девушка. Например, в сентябре 2020 года они от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской позвонили председателю Европейского парламента Давиду Сассоли.

В конце января Леониду Волкову было предъявлено заочное обвинение по статье 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Волков, пребывающий в Литве, также был объявлен в межгосударственный розыск, но власти страны отказались его задерживать и экстрадировать в Россию.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.