Российские пранкеры притворились Тихановской и позвонили главе парламента ЕС

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской позвонили главе Европейского парламента Давиду Сассоли. Аудиозапись разговора они опубликовали на своем YouTube-канале.

Девушка-пранкер, притворившаяся Тихановской, поинтересовалась у европейского дипломата, будет ли Евросоюз вводить санкции против Белоруссии. В ответ на это Сассоли предложил белорусскому оппозиционеру встретиться лично в начале октября в рамках следующей сессии Европарламента. Сассоли также в ходе разговора заявил, что Европейский парламент крайне обеспокоен ситуацией в Белоруссии.

Пранкеры отмечают, что идея разыграть главу Европарламента пришла им в связи с сообщениями о готовящихся европейских санкциях против Белоруссии.

Ранее Кузнецов и Столяров позвонили президенту Польши Анджею Дуде и представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В разговоре они предложили Дуде забрать у Украины Львов и некоторые другие города. Глава государства в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.