Российские пранкеры разыграли Монику Левински

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Монику Левински. Разговор опубликован на YouTube-канале «Оκтагон».

Телефонные хулиганы представились экоактивисткой Гретой Тунберг.

Левински рассказала собеседнице, что их объединяет. По ее словам, они обе подверглись публичной травле, с которой им помогли справиться их родные. Она также призналась, что старается держаться подальше от политики из-за ее прошлого, которое мешает общественности воспринимать ее высказывания.

«Тунберг», в свою очередь, заявила, что президент США Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН «посоветовал ей убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински». В ответ на это Левински посоветовала подождать и представить эту информацию миру в подходящий момент.

Позднее Вован рассказал РБК, что запись разговора с Левински была выложена ко дню ее рождения и является своего рода подарком «интересной фигуре». Также, по его словам, стало понятно, что она полностью посвятила себя общественной деятельности и борьбе с травлей.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

Осенью 2018 года стало известно, что Левински готова извиниться перед Хилари Клинтон. Она отметила, что и Билл Клинтон должен желать принести извинения. В то же время участник секс-скандала отказался извиняться перед Левински. Он указал, что если бы был американским лидером в 2018 году, то даже в свете движения против сексуального насилия #MeToo делал бы все так же, как и два десятилетия назад.