Левински станет продюсером сериала о секс-скандале вокруг Клинтона

Моника Левински, известная из-за секс-скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, станет продюсером сериала об импичменте политику. Об этом сообщает Vanity Fair.

Речь идет о третьем сезоне шоу Райана Мерфи «Американская история преступлений», премьера которого состоится в сентябре 2020 года. Роль Левински исполнит актриса Бини Фелдштейн, а Сара Полсон предстанет в образе бывшей сотрудницы Белого дома Линды Трипп, которая раскрыла связь Клинтона со стажеркой.

«Мне приятно, что наше общество доросло до того, что такие люди, как я, которых заставляли молчать, теперь вновь могут говорить. Это не просто моя проблема. Влиятельные люди, часто мужчины, постоянно используют тех, кто им подчиняется», — заявила Левински. Она призналась, что долго сомневалась по поводу своего участия в проекте.

О том, что история Левински ляжет в основу сезона «Американской истории преступлений», стало известно в январе 2017 года. Сообщалось, что в качестве источника создатели шоу используют книгу Джеффри Тубина «Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента».

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

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