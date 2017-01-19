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История Моники Левински ляжет в основу сезона «Американской истории преступлений»

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Моника Левински
Моника Левински

В основу третьего сезона сериала-антологии «Американская история преступлений» будет положена история общественного и политического скандала с участием Моники Левински, сообщает The Hollywood Reporter.

В качестве источника создатели сериала используют книгу Джеффри Тубина «Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента».

Сюжет второго сезона, который выйдет не ранее 2018 года, будет связан с ураганом «Катрина», который обрушился на США в августе 2005 года и стал самым разрушительным в истории государства.

Первый сезон стартовал на канале FX в феврале 2016 года и был посвящен делу О. Джея Симпсона. Он также был снят по книге Тубина.

Сериал создан Скоттом Александром и Ларри Карашевски, которые также выступают исполнительными продюсерами шоу.

О романе президента США Билла Клинтона и стажировавшейся в Белом доме Моники Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сперва открыто отрекся от отношений с Левински, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

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