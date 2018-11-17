Мир
 
Последние новости
В калифорнийском пожаре пропали более тысячи человек
Медведев назвал последствия мирового экономического кризиса
Певица устала от славы и начала путешествовать в багаже
Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro
Киев нашел «цель» России в Азовском море
Мэй нашла успокоение в стакане виски после дебатов о Brexit
Любовь Аксенова повыла и повалялась у Урганта
Россиянам предложили самостоятельно удалять личные данные
США приготовились спасать Украину от «Северного потока-2»
Новости партнеров

Левински раскрыла секрет привлечения внимания президента

Перейти в «Мою Ленту»

Моника Левински, ставшая известной после секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, рассказала, как смогла привлечь его внимание. Об этом она заявила в документальном фильме, сообщает телеканал TVNZ.

Она вспомнила о том, как завязался их роман и к каким ухищрениям она прибегала, чтобы удержать его интерес. Левински призналась, что несколько дней ходила в одном и том же наряде, чтобы запомниться американскому президенту.

«У нас был праздник для Билла на южной лужайке Белого дома. Я сделала странную вещь: в обеденный перерыв побежала домой и надела зеленый костюм, в котором была днем ранее и в котором он впервые меня заметил. Я подумала, может быть, он снова выделит меня, и так и произошло», — поделилась она, назвав свой поступок глупостью.

14 ноября стало известно, что Левински готова вновь извиниться перед его бывшей супругой, экс-госсекретарем Хилари Клинтон. Она полагает, что и бывший президент должен желать принести извинения. Сам участник секс-сканадала отказался извиняться перед Левински. Он указал, что если бы был американским лидером в 2018 году, то даже в свете движения против сексуального насилия #MeToo делал бы все так же, как и два десятилетия назад.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сперва открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Monica Lewinsky recalls the beginning of her scandalous 'crush' on Clinton in new documentary
Левински приготовилась просить прощения у Клинтон
Моника Левински обиделась на вопрос журналиста и ушла с интервью
Клинтон отказался извиняться перед Левински из-за секс-скандала
Другие материалы рубрики
Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
20:0416 ноября

Подозреваемый в рассылке бомб по США отказался признать вину

16:0816 ноября

В загоревшемся автобусе погибли 42 человека

07:14Сегодня

В калифорнийском пожаре пропали более тысячи человек

Мир00:0113 ноября

«Здесь мы можем жить как хозяева»

Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
18:2416 ноября

США перевезут военных из Африки из-за России

05:19Сегодня

Мэй нашла успокоение в стакане виски после дебатов о Brexit

05:4216 ноября

Педофил стал полицейским ради девочек и попался

Мир00:0113 октября

«Скудоумие и коррупция»

Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
03:22Сегодня

Россиянин поборется за пост президента Интерпола

16:4816 ноября

Депутаты захотели декоммунизировать Amazon

02:4216 ноября

Северная Корея испытала новое оружие

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Российский начальник расстрелял возмутившегося задержкой зарплаты сотрудника
Подросток облил спиртом знакомую школьницу, поджег ее и был пойман полицией
Все материалы
Мир
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
Подозреваемый в рассылке бомб по США отказался признать вину
В калифорнийском пожаре пропали более тысячи человек
США перевезут военных из Африки из-за России
Мэй нашла успокоение в стакане виски после дебатов о Brexit
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Россиянин поборется за пост президента Интерпола
Все материалы
Бывший СССР
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине решили оспорить передачу лавры канонической церкви
Стало известно количество задержанных Украиной за посещение Крыма судов
В Киеве в годовщину Майдана назовут лучшего снайпера
Все материалы
Экономика
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
Раскрыта личность предполагаемого создателя биткоина
Россиян предупредили о последнем шансе выгодно купить доллары
Подсчитаны потери российской экономики от санкций
Илон Маск отправился на поиски рыцаря
Все материалы
Силовые структуры
«Голова убийцы и торс, похожий на шкаф»
Он основал первую преступную группировку СССР. Его бандит убил Игоря Талькова
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку
Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка
Россиянка избила полицейского, попала на видео и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ
«Роскосмос» назвал стрелочников
Назван признак скорого появления рака
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Все материалы
Спорт
«У Медведевой все получится. Дайте ей время»
Лучший фигурист Европы о поражении в Сочи, Плющенко и работе с Орсером
Загитова снова побила мировой рекорд
«Раздеваться придумал тренер»
Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
Олимпийский чемпион обматерил затравивших его из-за Загитовой фанатов
Загитова после мирового рекорда пообещала никогда не останавливаться
Паоло РоссиВышел и забил
Его бросили в тюрьму и лишили футбола. Он вышел и стал чемпионом мира
Кержакова обвинили в избиении жены
Все материалы
Культура
Право быть тварью
Кино недели: Железный занавес, месть собачника и возвращение в Хогвартс
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Певица устала от славы и начала путешествовать в багаже
Найден утерянный мультфильм про предка Микки Мауса
Отказались возбуждать
Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
Найдена мертвой мать троих детей рэпера Паффа Дэдди
Любовь Аксенова повыла и повалялась у Урганта
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Ведущий программы «Время» решил погримасничать и поизмывался над Терезой Мэй
Названы виновники затягивания раздела имущества Петросяна и Степаненко
«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»
Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
Мошенники прикрылись Центробанком ради наживы
Россияне вспомнили об ужасах школьной жизни
Гостья с бровями-«стеклоочистителями» произвела фурор на ток-шоу
Все материалы
Ценности
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе
Королева вышла на публику в костюме украинского дизайнера
Все материалы
Путешествия
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана
Полмиллиона россиян определились с именами для аэропортов
Халатные горничные опозорили топовые отели
Пилот ответил на волнующий трусливых пассажиров вопрос
Все материалы
Из жизни
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
В Петербурге нашли реку спирта
Президент Исландии признал бессилие в борьбе с гавайской пиццей
Обиженная девушка потратила 50 тысяч долларов на новое лицо и большую грудь
Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown
Американец собрал коллекцию 700 классических японских машин
В линейке Skoda появится «космический» кроссовер
Все материалы
Дом
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов
Названа самая дорогая улица мира
Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок
Все материалы