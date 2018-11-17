Левински раскрыла секрет привлечения внимания президента

Моника Левински, ставшая известной после секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, рассказала, как смогла привлечь его внимание. Об этом она заявила в документальном фильме, сообщает телеканал TVNZ.

Она вспомнила о том, как завязался их роман и к каким ухищрениям она прибегала, чтобы удержать его интерес. Левински призналась, что несколько дней ходила в одном и том же наряде, чтобы запомниться американскому президенту.

«У нас был праздник для Билла на южной лужайке Белого дома. Я сделала странную вещь: в обеденный перерыв побежала домой и надела зеленый костюм, в котором была днем ранее и в котором он впервые меня заметил. Я подумала, может быть, он снова выделит меня, и так и произошло», — поделилась она, назвав свой поступок глупостью.

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14 ноября стало известно, что Левински готова вновь извиниться перед его бывшей супругой, экс-госсекретарем Хилари Клинтон. Она полагает, что и бывший президент должен желать принести извинения. Сам участник секс-сканадала отказался извиняться перед Левински. Он указал, что если бы был американским лидером в 2018 году, то даже в свете движения против сексуального насилия #MeToo делал бы все так же, как и два десятилетия назад.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сперва открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

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