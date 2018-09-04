Моника Левински обиделась на вопрос журналиста и ушла с интервью

Моника Левински, известная из-за секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, покинула интервью после вопроса о нем. Как сообщает CBS News, Левински встала и ушла сразу после вопроса израильского журналиста Йонита Леви (Yonit Levi).

Репортер поинтересовался у женщины, ожидает ли она извинений от Клинтона за последствия скандала, с которым ее ассоциируют на протяжении 20 лет. Она заявила: «Мне очень жаль, я не смогу сделать это». После своей реплики Левински положила микрофон и ушла.

Позднее в своем Twitter она назвала вопрос Леви «вопиющим пренебрежением к соглашению». Оказалось, что накануне Леви встречался с Левински, чтобы обговорить подробности интервью. Тогда журналист задал ей тот же вопрос, однако женщина отказалась на него отвечать.

Левински заявила, что ушла, потому что сейчас женщинам важнее всего стоять за себя и не позволять никому контролировать их слова. Также она извинилась за то, что ее выступление пришлось закончить таким образом.

Сам Леви считает, что не нарушал никаких договоренностей. По его мнению, вопрос никоим образом не затрагивал достоинство Левински.

В июне 2018 года Билл Клинтон рассказал в интервью NBC News, что не считает нужным приносить личные извинения Левински. Он считает достаточными свои публичные заявления.

Скандал с участием Левински и Билла Клинтона произошел в середине 1990-х, когда девушка проходила стажировку в Белом доме. Глава государства отрицал свои сексуальные отношения с ней, но позднее сознался в факте интимной связи и был уличен в лжесвидетельстве.

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