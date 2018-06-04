Клинтон отказался извиняться перед Левински из-за секс-скандала

Бывший президент США Билл Клинтон так и не извинился лично перед Моникой Левински после секс-скандала, разразившегося 20 лет назад. Об этом он заявил в интервью NBC News.

По словам Клинтона, после произошедшего он никогда больше не говорил с женщиной. «Я заявлял публично, и не раз, что мне очень жаль», — отметил он. Бывший глава государства добавил, что не считает нужным приносить Левински личные извинения.

42-й президент США также указал, что если бы был американским лидером в 2018 году, то даже в свете движения против сексуального насилия #MeToo («Меня тоже») делал бы все также, как и два десятилетия назад. «Потому что люди будут придерживаться фактов, а не вымышленных обстоятельств. Если сегодня все произошло бы так же, я бы не действовал иначе», — объяснил он.

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В феврале Левински заявила, что движение #MeToo заставило ее по-другому взглянуть на отношения с Клинтоном. По ее словам, несмотря на то, что интимная связь была по обоюдному согласию, имело место злоупотребление властью.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сперва открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

Хештег #MeToo используют в соцсетях те, кто пережил сексуальные домогательства и насилие. Он получил широкое распространение в октябре 2017 года после того, как голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. 25 мая он сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой.

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