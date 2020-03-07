Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

Бывший президент США Билл Клинтон назвал отношения с Моникой Левински «непростительной ошибкой». Об этом он рассказал в документальном фильме о своей жене Хиллари Клинтон, пишет Metro.

Политик объяснил, что роман с 22-летней девушкой был для него способом отвлечься от работы. По словам Клинтона, работа президентом США — это «бой на 15 раундов, который растянулся на все 30». Он добавил, что отношения с Левински стали одним из поступков, которые он совершал, чтобы справиться со своими проблемами в течение многих лет.

По словам бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, измена мужа стала для нее сильным ударом. «Мне было очень больно, я просто не могла поверить, не могла поверить, что он мне лгал», — сказала она.

Осенью 2018 года стало известно, что Левински готова извиниться перед Хилари Клинтон. Она отметила, что и Билл Клинтон должен желать принести извинения. В то же время участник секс-скандала отказался извиняться перед Левински. Он указал, что если бы был американским лидером в 2018 году, то даже в свете движения против сексуального насилия #MeToo делал бы все так же, как и два десятилетия назад.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

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