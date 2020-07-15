Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши и предложили забрать Львов

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польши Анджею Дуде и представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В разговоре они предложили Дуде забрать у Украины Львов и некоторые другие города. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Пранкеры от лица Гутерриша поздравили Дуду с победой на выборах и обсудили с ним коронавирус, при этом президент Польши предположил, что главным источником заражения жителей страны могла стать Украина.

В разговоре Дуда согласился с тем, что Россия внесла огромный вклад в победу во Второй мировой войне, но добавил, что «проблема в том, что они и оккупировали нашу страну после Второй мировой». Пранкеры же отметили, что Украина тоже оккупировала некоторые польские территории.

От имени генсека они предложили Дуде забрать Львов и некоторые другие украинские города. Президент Польши в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.

Ранее Вован и Лексус позвонили бывшей участнице «Дома-2» Виктории Боне и представились бизнесменом Евгением Чичваркиным, который проживает в Великобритании. Пранкеры предложили Боне за деньги записать и выложить видео, в котором она должна была рассказать о своем взгляде на новостную повестку и высказаться против поправок к Конституции. Их также интересовало мнение звезды о вреде от вышек 5G и то, согласится ли она приехать в Лондон и «оценить его хорошую постель».

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