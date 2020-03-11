Вован и Лексус дозвонились принцу Гарри и вытянули из него признание о Трампе

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли принца Гарри, герцога Сассекского, и внука королевы Великобритании Елизаветы II. Аудиозапись их общения опубликовали в сюжете канала «Россия 24», часть ролика на английском переопубликована на YouTube.

На записи человек с голосом, похожим на Гарри, общается о проблемах экологии, своего ухода от королевской семьи, отношении к премьеру Великобритании Борису Джонсону. При этом пранкеры, когда дозвонились до принца, представились якобы шведской активисткой Гретой Тунберг и ее отцом.

В отрывке, который не переведен на русский язык, Вован и Лексус вытянули из принца признание о президенте США Дональде Трампе. Человек с голосом Гарри говорит, что из-за положительного отношения американского лидера к угольной промышленности в США погибают люди. «У него руки в крови», — добавил он.

В опубликованном на российском ТВ фрагменте от лица сторонницы борьбы за экологию говорится, что «Тунберг — дальний потомок правящей династии Швеции Бернадотт». На это мужчина с голосом Гарри шутливо отвечает: «О, да мы родственники?» После этого «Тунберг» говорит Гарри о планах организовать династическую свадьбу. Также она спрашивает собеседника, сможет ли он помочь в вопросе перемещения пингвинов из Белоруссии на Северный полюс. Мужчина отвечает, что у него есть контакт человека из Норвегии, который может оказать содействие.

Как сообщает The Sun, были два отдельных телефонных разговора: первый перед Новым годом, а второй — 22 января. По данным таблоида, принц в это время находился в своем доме на острове Ванкувер в Канаде. О пранке написали британские СМИ, в том числе Metro и Daily Mirror.

Ранее Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли звезду «Джокера» актера Хоакина Феникса. Они также звонили ему от лица Греты Тунберг и ее отца. В разговоре фальшивая Тунберг сообщила о планах начать новый проект при участии звезд под названием Stars Save The Earth («Звезды спасают Землю»).

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