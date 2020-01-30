Российские пранкеры притворились Гретой Тунберг и разыграли звезду «Джокера»

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли звезду «Джокера» Хоакина Феникса. Они позвонили ему от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее папы Сванте. Ролик с записью диалога доступен на канале пранкеров в YouTube.

Экоактивисткой притворилась знакомая пранкеров, которая не пожелала раскрывать имени, а роль Сванте исполнил Лексус. Кроме того, в беседе участвовала невеста Феникса актриса Руни Мара.

Во время разговора фальшивая Тунберг сообщила, что планирует запустить новый проект в коллаборации с известными людьми под названием Stars Save The Earth («Звезды спасают Землю»). Собеседники выразили готовность помочь с ее экологическими инициативами.

Материалы по теме Слишком поздно Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада

Затем она попросила Феникса сняться в продолжении «Джокера», предложив вариант роли для себя. «Может быть, я исполню роль Харли Квин? Иногда я думаю, что будет очень похоже. Иногда мне хочется взять бейсбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные, но при этом делают очень плохие вещи», — отметила собеседница.

В конце разговора пранкеры затеяли ссору, завершившуюся выстрелами, после чего Феникс понял, что звонок был розыгрышем.

Проект пранкеров Вована и Лексуса Stars Save The Earth («Звезды спасают Землю») появился в начале января. Тогда они, притворившись шведской экоактивисткой и ее отцом, позвонили американской конгрессвумен Максин Уотерс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!