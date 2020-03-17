Принц Гарри почувствовал себя использованным российскими пранкерами

Журналист Омид Скоби (Omid Scobie) подтвердил, что принц Гарри действительно разговаривал с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) и не отказывается от сказанных в беседах слов. Как сообщает газета Daily Mail, которая называет Скоби экспертом по королевским делам, внук королевы Елизаветы II расстроен тем, что россияне воспользовались его открытостью и опубликовали записи.

«Он остается верен тому, что сказал тогда. И он не собирается скрывать что-либо от кого-либо. Но это чувство нарушения его личного пространства, это скверное чувство никому не хочется испытывать», — подчеркнул журналист.

По словам Скоби, принц был искренен в том разговоре по многим темам, в том числе политическим. «Это произошло в то время, когда герцоги Сассекские и так прошли через многое», — добавил он, намекая на решение Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

«Они смогли разговорить его о многих личных моментах. Он раскрылся им и оказался в очень уязвимом положении», — отметила в разговоре с экспертом журналистка ABC News Мэгги Рулли (Maggie Rulli). По ее словам, из-за этого розыгрыша пранкеров лишнего внимания к принцу Гарри только прибавилось.

Ранее запись розыгрыша Вована и Лексуса представил телеканал «Россия 24». В разговоре пранкеры представились шведской активисткой Гретой Тунберг и ее отцом.

В том разговоре внук королевы высказал свое мнение о проблемах экологии, уходе из королевской семьи, отношении к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он также сделал признание о президенте США Дональде Трампе, заявив, что у американского лидера «руки в крови» из-за одобрения развития угольной промышленности в стране.

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