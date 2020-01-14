На «России 1» поблагодарили Меган Маркл за голые фото

Основатель фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин в эфире программы «60 минут» на «России 1» поблагодарил герцогиню Сассекскую Меган Маркл за фотографии в купальнике, которые публиковали таблоиды. Эфир доступен на YouTube.
«Много веков все мужики хотели увидеть, как выглядит голая английская королева потенциальная. Вот, пожалуйста», — сказал Надеждин, указав рукой на экран, куда вывели снимки с Маркл в белом купальнике.
На фотографиях, которые продемонстрировали авторы «60 минут», герцогиня находилась на отдыхе. На некоторых снимках видна ее грудь. Фото показали в рамках обсуждения отказа принца Гарри и его супруги от привилегий королевской семьи. Решение четы поддержала британская королева Елизавета II.
Приглашенные эксперты «60 минут» напомнили Надеждину, что Маркл никогда не станет королевой. Ведущий в свою очередь отметил, что «не вся страна исповедует интересы» Надеждина.
Королевская семья договорилась с Гарри и Меган о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут постепенно отказываться от королевского финансирования. Они будут часть времени проводить в Канаде, а часть — в Великобритании.