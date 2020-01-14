Соседи принца Гарри и Меган Маркл согласились молчать об их личной жизни

Жители острова Ванкувер в Канаде, где поселились принц Гарри и Меган Маркл, взволнованы возможностью стать их соседями, но решили не распространяться о личной жизни пары. Об этом сообщает Reuters.

Королевская чета вместе с сыном Арчи и матерью Меган Маркл провела шесть недель в особняке российского олигарха, расположенном на южной оконечности острова Ванкувер (западное побережье Канады). Там же они встретили Новый год и Рождество. По данным британского таблоида The Sun, пара планирует оставаться в поместье Mille Fleurs как минимум еще один месяц. Принц Гарри и Меган Маркл попросили своих соседей подписать договор о неразглашении подробностей их личной жизни. Местное население отнеслось к просьбе с пониманием. Люди согласились молчать и отказались сотрудничать с досаждающими пару журналистами. «Последнее, что им нужно, — это толпы людей, которые приходят и фотографируют их», — прокомментировал один из местных жителей.

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Именно публичность стала одной из главных причин отказа пары от королевских привилегий. Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Британское общество восприняло невесту внука правящей королевы весьма консервативно и посчитало ее слишком «современной» для того, чтобы стать частью монаршей семьи.

8 января 2020 года на официальном сайте четы Сассекских появилось заявление о том, что они решили начать новую жизнь, отказавшись от всех привилегий членов королевской семьи. Пара заявила, что в дальнейшем планирует стать полностью финансово независимой, не будет представлять Букингемский дворец на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством». Решение пары изначально шокировало семью британских монархов. По инициативе королевы несколько раз созывался семейный совет, на котором решалась судьба Гарри и Меган.

Накануне королева выпустила заявление, в котором поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь. По словам Елизаветы II, была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть — в Великобритании.

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