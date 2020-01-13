Елизавета II пожелала удержать принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских привилегий, однако предпочла бы, чтобы они остались полноценными старшими членами королевской семьи. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.

Елизавета II заявила, что вся королевская семья полностью поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, но предпочла бы, чтобы они продолжали исполнять обязанности членов королевской семьи в полном объеме.

Материалы по теме Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?

Тем не менее королева одобрила «переходный период» для Меган Маркл и принца Гарри, в течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского финансирования. Они будут жить в Канаде и Великобритании.

Королева Елизавета II сделала заявление по итогам семейного совета, который прошел в фамильном имении Сэндрингем в понедельник, 13 января. Помимо королевы, в нем участвовал принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам Гарри. Его супруга Меган Маркл планировала присоединиться к обсуждению по телефону.

В среду, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания старших членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от государственного финансирования и стать финансово независимыми. Пара больше не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «поддерживать королеву». Это заявление вызвало бурю эмоций в монаршей семье: Елизавета II была опечалена, а принц Чарльз и принц Уильям «разъярены».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!