Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Ожидалось, что Маркл, оставшаяся в Канаде с восьмимесячным сыном, присоединится к переговорам по телефону. Источник Evening Standard утверждает, что в итоге она и принц Гарри отказались от этой идеи. По его словам, они пришли к выводу, что в участии Маркл в семейном совете нет необходимости.

В понедельник, 13 января, британская королевская семья собралась в Сандрингемском дворце в Норфолке, чтобы обсудить решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. Помимо королевы и принца Гарри в переговорах участвовали его отец, принц Чарльз, и старший брат, принц Уильям.

После завершения совета Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, известной по роли в сериале «Форс-мажоры» (Suits), состоялась 19 мая 2018 года. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года. 6 мая 2019 года у них родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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